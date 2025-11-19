LE JOUEUR D’ECHECS – LE JOUEUR D ECHECS – Essaion de Paris Paris

LE JOUEUR D’ECHECS – LE JOUEUR D ECHECS Début : 2025-12-23 à 19:00. Tarif : – euros.

La dernière nouvelle de Zweig est une leçon magistrale de l’art de conduire un récit. Sur un paquebot qui l’emmène en l’Argentine, le conteur en l’occurrence Stefan Zweig, rencontre plusieurs personnages remarquables. Le champion du monde Cvetkovic paysan sorti du fin fond de la Hongrie, exceptionnellement doué pour les échecs mais un abruti fini. Sa seule préoccupation dans la vie sont les échecs et surtout l’argent que cela lui rapporte. Le second personnage est plus mystérieux le Docteur B. Un homme cultivé, intelligent, qui raconte au narrateur son histoire terrifiante. Après avoir développé chacun des deux personnages Zweig les réunit pour une ultime confrontation. Une partie d’échec. Auteur : Stefan Zweig Mise en scène : Gilbert PontéDistribution : Gilbert Ponté Durée : 75 mnPresse : Une Nouvelle écrite par Stefan SWEIG…proposée ici par un comédien de grand talent : Gilbert PONTÉ… Cette nouvelle aventure, qu’il interprète et met en scène, est un spectacle à ne pas rater. Talent de l’auteur, si bien servi par celui du comédien. Belle Soirée !!!- Sorties à ParisGilbert Ponté réussit un joli tour de force dramatique seul en scène pour donner vie et sens au joueur d’échecs, de Stefan Zweig -SingularsGilbert Ponté donne à ces deux personnages principaux du récit une présence captivante…Du beau travail. Gérald Rossi. L’HumanitéCe texte fort, Gilbert Ponté le fait entendre, sans autre artifice que le jeu, avec clarté…ll n’en fait pas moins percevoir l’intensité douloureuse de ce Joueur d’échecs et la résonance qu’on peut lui trouver aujourd’hui. Arts-chipels.fr Un spectacle qui fait entendre la beauté et l’intensité du texte de Zweig. Snes – fsu Le talent de Gilbert Ponté nous projette avec brio dans ce conte cauchemardesque qui semble bien malheureusement encore d’actualité… Etat-critiqueGilbert Ponté nous émeut, il nous embarque avec brio vivre cette partie d’échecs, il nous captive et nous émeut en nous contant ce récit profond, puissant et poignant. critiquetheatreclau.comOn est admiratif devant sa parfaite maitrise du corps de la voix… du travail d’orfèvres Fréquence protestanteEn véritable conteur, Gilbert Ponté donne vie avec une évidente fluidité à un texte profond et majeur de la littérature. ARTS MOUVANTSSuperbe performance d’acteur- Culture TopsGilbert Ponté fait le pari d’un seul-en-scène dépouillé de tout artifice. Un retour salutaire aux sources du récit… et du théâtre ! Nom d’Une plume ! A la manière du théâtre récit italien cher à Dario Fo, Gilbert Ponté incarne le narrateur et chacun des personnages de ce texte fascinant avec une précision d’orfèvre. Il conduit avec maestria cette histoire aussi bouleversante que saisissante. Du grand art. Un remarquable travail à ne pas rater ! Froggy’s delight

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75