Le joueur d’échecs, pièce de Stefan Zweig Salle des boiseries Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

Le joueur d’échecs, pièce de Stefan Zweig

Salle des boiseries Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Le Joueur d’Echecs permet de découvrir Stefan Zweig au sommet de son art, servi par une

structure narrative et un style aboutis. Le propos, puissamment ancré dans l’effroyable contexte du nazisme, s’avère d’une terrible actualité. Enfin, le contenu philosophique, à la fois humaniste est désespéré, offre plusieurs niveaux de lecture.

La force du Joueur d’Echecs réside d’emblée dans les portraits que Stefan Zweig a su brosser de personnages emblématiques, voire allégoriques.

Et la place que Zweig lui-même, auteur et narrateur, occupe au sein de la nouvelle, permet l’élaboration d’un récit en abyme où les interférences entre jeu d’échecs, jeu d’écriture et jeu de manipulation du lecteur donnent à l’oeuvre puissance et suspense.

Mais ce suspense revêt un caractère exceptionnellement grave quand on resitue Le Joueur

d’Echecs dans l’histoire. C’est cette gravité et sans doute l’urgence des temps actuels qui montrent, aujourd’hui plus encore, la validité, l’opportunité et la pertinence du propos de Zweig.

Adapter Le Joueur d’Echecs au théâtre, c’était répondre à cette urgence en laissant toute sa place à un texte qui parle de lui-même.

André Salzet, acteur formé à l’école Dullin, et qui a collaboré à des productions d’Ariane Mnouchkine notamment, nous propose cette interprétation vivante dans la salle des boiseries, tout proche du public pour un après-midi saisissant. .

Salle des boiseries Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr

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English : Le joueur d’échecs, pièce de Stefan Zweig

L’événement Le joueur d’échecs, pièce de Stefan Zweig Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I