Le jour d’après Galerie Omnius Arles

Le jour d’après

Du jeudi 19 au vendredi 20 mars 2026. Galerie Omnius 1 rue Vauban Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-19

Conte tchèque de Vladislav Vančura,



Kubula et Kuba Kubikula, traduit et adapté par Helena Staub, suit les errances de Kubula, ours paresseux et farceur, et de Kuba Kubikula, son montreur et compagnon.

De ville en ville, leurs aventures les mènent à rencontrer le spectre Barbucha, figure d’abord effrayante, bientôt transformée en amie.Le récit prend vie sous les voix d’Antoine Régent & Olivier Pauls, accompagné des images de François Sahuc et du souffle musical de l’accordéon de Sandrine Clemente et de la trompette de Sasha Godebski .

Galerie Omnius 1 rue Vauban Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 59 47 23 galerie@omnius-arles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Czech tale by Vladislav Vančura,



Kubula and Kuba Kubikula, translated and adapted by Helena Staub, follows the wanderings of Kubula, a lazy, prankster bear, and Kuba Kubikula, his showman and companion.

L’événement Le jour d’après Arles a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme d’Arles