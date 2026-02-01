Le jour de la carte Hatten

Le jour de la carte

Début : Mercredi 2026-02-04 15:00:00

fin : 2026-02-04 19:00:00

2026-02-04

Venez voir le monde autrement et imaginer ensemble notre territoire durant cette journée spéciale dédiée aux cartes ! Au programme Exposition cartographique, animations ludiques, ateliers participatifs, cartes sur table et un temp convivial ! Cet évènement est porté par l'IGN, en collaboration avec les associations Eglise Verte, Chrétiens dans le Monde Rural et Agir Multi Générationnel.

Rue Principale Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est

English :

Come and see the world differently and imagine our territory together during this special day dedicated to maps! On the program: cartographic exhibition, fun activities, participatory workshops, maps on the table and a convivial tempo!

