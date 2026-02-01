Le jour de la carte Hatten
Le jour de la carte Hatten mercredi 4 février 2026.
Rue Principale Hatten Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-02-04 15:00:00
fin : 2026-02-04 19:00:00
2026-02-04
Venez voir le monde autrement et imaginer ensemble notre territoire durant cette journée spéciale dédiée aux cartes ! Au programme Exposition cartographique, animations ludiques, ateliers participatifs, cartes sur table et un temp convivial ! Cet évènement est porté par l'IGN, en collaboration avec les associations Eglise Verte, Chrétiens dans le Monde Rural et Agir Multi Générationnel.
Rue Principale Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est
English :
Come and see the world differently and imagine our territory together during this special day dedicated to maps! On the program: cartographic exhibition, fun activities, participatory workshops, maps on the table and a convivial tempo!
