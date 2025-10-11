LE JOUR DE LA NUIT À BRISSAC Brissac

LE JOUR DE LA NUIT À BRISSAC

12 avenue du Parc Brissac Hérault

Voir la nuit autrement ! A l’occasion de la 17ème Édition du jour de la Nuit, la commune de Brissac en partenariat avec Julien TAURAN(Encadrement randonnées et animations astronomie) vous donne rendez-vous à la Salle des Rencontres de Brissac à partir 20h

– Début de soirée à la Salle des Rencontres explications du déroulement de la soirée et pourquoi la commune participe au jour de la nuit

– balade et observation du ciel si le temps le permet , en cas de mauvais temps projection dans la Salle des Rencontres ( pensez à prendre vos lampes!! )

Nous terminerons la soirée par un petit moment de partage autour de boissons chaudes et petits sablés.

La Municipalité tient à vous informer qu’à cette occasion l’éclairage public serait coupé toute la nuit ( extinction totale).

Soyez prudent si vous devez sortir dans la nuit du samedi 11 octobre 2025. .

12 avenue du Parc Brissac 34190 Hérault Occitanie

English :

See the night differently! On the occasion of the 17th edition of the Day of the Night, the commune of Brissac in partnership with Julien TAURAN (Supervision of hikes and astronomy activities) invites you to meet at the Salle des Rencontres de Brissac from 8pm

German :

Die Nacht anders sehen! Anlässlich der 17. Ausgabe des Tages der Nacht lädt Sie die Gemeinde Brissac in Zusammenarbeit mit Julien TAURAN (Betreuung von Wanderungen und astronomischen Animationen) ab 20 Uhr in den Salle des Rencontres in Brissac ein

Italiano :

Vedere la notte in modo diverso! In occasione della 17ª edizione della Giornata della notte, il Comune di Brissac, in collaborazione con Julien TAURAN (Supervisione delle escursioni e delle attività astronomiche), vi invita a riunirvi presso la Salle des Rencontres di Brissac a partire dalle ore 20.00

Espanol :

¡Ver la noche de otra manera! Con motivo de la 17ª edición del Día de la Noche, el municipio de Brissac en colaboración con Julien TAURAN (Supervisión de excursiones y actividades astronómicas) le invita a reunirse en la Salle des Rencontres de Brissac a partir de las 20:00 horas

