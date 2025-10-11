Le jour de la Nuit à Montsouris Parc Montsouris Paris

Le jour de la Nuit à Montsouris Parc Montsouris Paris samedi 11 octobre 2025.

L’Association Française d’Astronomie est partenaire du Jour de la Nuit, évènement national organisé par Agir pour l’environnement.

Rendez-vous le samedi 11 octobre 2025 à partir de 20h30 au Parc Montsouris (14e) pour observer les merveilles du ciel étoilé à l’œil nu et

aux instruments, accompagnés par nos animateurs et animatrices.

Une occasion également pour réfléchir à la pollution lumineuse et ses conséquences sur la biodiversité et sur le ciel nocturne.

Un évènement gratuit, sans inscription. Entrée par le 26 boulevard Jourdan, non loin de la station Cité Universitaire.

Le samedi 11 octobre 2025

de 20h30 à 23h59

gratuit Tout public.

Parc Montsouris 26 boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.afastronomie.fr/ +33145898144 contact@afastronomie.fr