Le Jour de la Nuit Col de Couraduque Aucun

Le Jour de la Nuit Col de Couraduque Aucun vendredi 10 octobre 2025.

Le Jour de la Nuit

Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10 22:30:00

Date(s) :

2025-10-10

Le Jour de la Nuit est une opération nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé.

En Val d’Azun, en partenariat avec le Parc national des Pyrénées, venez profiter d’une balade au crépuscule dans la Réserve Internationale du Ciel Etoilé à l’écoute de la faune sauvage nocturne.

– RDV au col de Couraduque.

– Un repli est prévu en salle en cas de mauvais temps. .

Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

English :

Le Jour de la Nuit is a national campaign to raise awareness of light pollution and protect nocturnal biodiversity and the starry sky.

In Val d’Azun, in partnership with the Pyrenees National Park, come and enjoy a twilight walk in the International Dark Sky Reserve, listening to nocturnal wildlife.

German :

Der Tag der Nacht ist eine nationale Aktion zur Sensibilisierung für die Lichtverschmutzung und den Schutz der nächtlichen Artenvielfalt und des Sternenhimmels.

Im Val d’Azun können Sie in Partnerschaft mit dem Nationalpark der Pyrenäen einen Spaziergang in der Abenddämmerung durch das internationale Sternenhimmelreservat genießen und dabei die nächtliche Wildfauna beobachten.

Italiano :

Le Jour de la Nuit è una campagna nazionale di sensibilizzazione sull’inquinamento luminoso e sulla tutela della biodiversità notturna e del cielo stellato.

In Val d’Azun, in collaborazione con il Parco Nazionale dei Pirenei, potrete fare una passeggiata al crepuscolo nella Riserva Internazionale del Cielo Scuro, ascoltando la fauna notturna.

Espanol :

Le Jour de la Nuit es una campaña nacional para concienciar sobre la contaminación lumínica y proteger la biodiversidad nocturna y el cielo estrellado.

En Val d’Azun, en colaboración con el Parque Nacional de los Pirineos, venga a disfrutar de un paseo crepuscular por la Reserva Internacional de Cielo Oscuro, escuchando la fauna nocturna.

L’événement Le Jour de la Nuit Aucun a été mis à jour le 2025-09-09 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65