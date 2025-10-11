Le Jour de la Nuit Village Aucun

Le village d’Aucun et ses acteur.ice.s locaux.ales se réunissent pour vous proposer une soirée unique dans le cadre du Jour de la Nuit et si on rallumait les étoiles de notre beau village ?

– 20h Pyrénées du crépuscule à l’aube par Claire Benoit (au Tiers Lieu d’Azun).

Cette lecture musicale propose un voyage de la fin du jour à la nuit qui révèle l’aube naissante au cœur des Pyrénées. La beauté de ces instants demeure hors du temps. Les Pyrénées nocturnes d’hier sont révélées par les textes de Victor Hugo et Henry Russell, la nuit en Pyrénées aujourd’hui par les mots de Claire Benoit.

– 21h Balade nocturne et sensorielle avec Au fil des Végétaux, D’Une Montagne à l’Autre et Guy Nicolas (départ du Tiers Lieu d’Azun) Découvrez les mystères de la nuit en arpentant les ruelles du village d’Aucun écoute des chauves-souris, découverte sensorielle du monde nocturne, contes et légendes, dégustations…

Soupe et boissons chaudes seront servies au cours de la balade.

En cas de pluie, repli des animations à la salle des fêtes d’Aucun.

Village AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36

English :

The village of Aucun and its local actors are getting together to offer you a unique evening as part of the Jour de la Nuit: how about relighting the stars in our beautiful village?

– 8pm: Pyrénées du crépuscule à l’aube by Claire Benoit (at Tiers Lieu d’Azun).

This musical reading takes us on a journey from the end of day to night, revealing the dawning of dawn in the heart of the Pyrenees. The beauty of these moments is timeless. The nocturnal Pyrenees of yesterday are revealed by texts by Victor Hugo and Henry Russell, and the Pyrenean night of today by the words of Claire Benoit.

– 9pm: Night-time sensory stroll with Au fil des Végétaux, D’Une Montagne à l’Autre and Guy Nicolas (departure from Tiers Lieu d’Azun): Discover the mysteries of the night as you stroll through the narrow streets of the village of Aucun: listen for bats, sensory discovery of the nocturnal world, tales and legends, tastings…

Soup and hot drinks will be served during the walk.

In the event of rain, the activities will take place at the Salle des Fêtes in Aucun.

German :

Das Dorf Aucun und seine lokalen Akteure haben sich zusammengeschlossen, um Ihnen einen einzigartigen Abend im Rahmen des Tags der Nacht zu bieten: Wie wäre es, wenn wir die Sterne in unserem schönen Dorf wieder anzünden würden?

– 20 Uhr: Pyrenäen von der Dämmerung bis zur Morgendämmerung von Claire Benoit (im Tiers Lieu d’Azun).

Diese musikalische Lesung bietet eine Reise vom Ende des Tages bis zur Nacht, die die beginnende Morgendämmerung im Herzen der Pyrenäen enthüllt. Die Schönheit dieser Momente bleibt zeitlos. Die nächtlichen Pyrenäen von gestern werden durch die Texte von Victor Hugo und Henry Russell enthüllt, die Nacht in den Pyrenäen heute durch die Worte von Claire Benoit.

– 21 Uhr: Nächtlicher und sensorischer Spaziergang mit Au fil des Végétaux, D’Une Montagne à l’Autre und Guy Nicolas (Start am Tiers Lieu d’Azun) Entdecken Sie die Geheimnisse der Nacht, indem Sie durch die Gassen des Dorfes Aucun schlendern: Fledermäuse hören, die Welt der Nacht mit allen Sinnen entdecken, Märchen und Legenden, Verkostungen…

Während des Spaziergangs werden Suppe und warme Getränke serviert.

Bei Regen werden die Veranstaltungen in den Festsaal von Aucun verlegt.

Italiano :

Il villaggio di Aucun e i suoi attori locali si riuniscono per offrirvi una serata unica nell’ambito del Jour de la Nuit (Giorno della Notte): che ne dite di riaccendere le stelle nel nostro bellissimo villaggio?

– ore 20.00: Pyrénées du crépuscule à l’aube di Claire Benoit (al Tiers Lieu di Azun).

Questa lettura musicale vi accompagna in un viaggio dalla fine del giorno alla notte, rivelando il sorgere dell’alba nel cuore dei Pirenei. La bellezza di questi momenti è senza tempo. I Pirenei notturni di ieri sono rivelati dai testi di Victor Hugo e Henry Russell, la notte dei Pirenei di oggi dalle parole di Claire Benoit.

– ore 21.00: passeggiata sensoriale notturna con Au fil des Végétaux, D’Une Montagne à l’Autre e Guy Nicolas (partenza da Tiers Lieu d’Azun): Scoprite i misteri della notte passeggiando per le stradine del villaggio di Aucun: ascoltate i pipistrelli, scoprite il mondo sensoriale della notte, racconti e leggende, degustazioni…

Durante la passeggiata saranno servite zuppe e bevande calde.

In caso di pioggia, le attività si svolgeranno nella sala del villaggio di Aucun.

Espanol :

El pueblo de Aucun y sus actores locales se unen para ofrecerle una velada única en el marco del Jour de la Nuit (Día de la Noche): ¿qué le parece volver a encender las estrellas en nuestro hermoso pueblo?

– 20:00 h: Pyrénées du crépuscule à l’aube de Claire Benoit (en el Tiers Lieu de Azun).

Esta lectura musical le llevará en un viaje desde el final del día hasta la noche, revelándole el amanecer en el corazón de los Pirineos. La belleza de estos momentos es intemporal. Los Pirineos nocturnos de ayer son revelados por los textos de Victor Hugo y Henry Russell, la noche en los Pirineos de hoy por las palabras de Claire Benoit.

– 21:00 h: Paseo sensorial nocturno con Au fil des Végétaux, D’Une Montagne à l’Autre y Guy Nicolas (salida de Tiers Lieu d’Azun): Descubra los misterios de la noche paseando por las callejuelas del pueblo de Aucun: escucha de murciélagos, descubrimiento del mundo sensorial de la noche, cuentos y leyendas, degustaciones…

Durante el paseo se servirá sopa y bebidas calientes.

En caso de lluvia, las actividades tendrán lugar en la sala de fiestas del pueblo de Aucun.

