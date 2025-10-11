Le Jour de la Nuit Aureille

Eteignons les lumières, rallumons les étoiles ! Animations les pieds dans les Alpilles, la tête dans les étoiles dans les communes qui organisent une extinction des éclairages pour réduire la pollution lumineuse observation du ciel étoilé, contes, balades crépusculaire… Laurent Filipozzi du Parc des Alpilles – .

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

English :

Let’s turn off the lights and turn on the stars! Numerous activities are in store: stargazing, storytelling, twilight walks… Laurent Filipozzi from the Parc des Alpilles –

German :

Schalten wir die Lichter aus, zünden wir die Sterne wieder an! Zahlreiche Animationen stehen auf dem Programm: Beobachtung des Sternenhimmels, Märchen, Dämmerungsspaziergänge… Laurent Filipozzi vom Parc des Alpilles –

Italiano :

Spegnete le luci, accendete le stelle! Sono previste numerose attività, tra cui l’osservazione delle stelle, la narrazione di storie e le passeggiate al crepuscolo… Laurent Filipozzi del Parc des Alpilles –

Espanol :

Apague las luces y encienda las estrellas Se proponen numerosas actividades: observación de las estrellas, cuentacuentos, paseos crepusculares… Laurent Filipozzi del Parc des Alpilles –

