Le jour de la nuit Balleroy-sur-Drôme

Le jour de la nuit Balleroy-sur-Drôme samedi 11 octobre 2025.

Le jour de la nuit

Parking de la mairie Balleroy-sur-Drôme Calvados

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11 20:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Mettez vos sens en éveil lors d’une balade commentée de 3km dans le cadre du « jour de la nuit ».

Venez découvrir les animaux nocturnes qui peuplent le bocage normand et les chemin de Balleroy sur Drôme. Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur l’impact de la pollution lumineuse sur la faune locale …

Réservation obligatoire (nombre de places limitées)

Prévoir gilet jaune et lampe .

Parking de la mairie Balleroy-sur-Drôme 14490 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

English : Le jour de la nuit

Guided 3km walk as part of the « Night Day » event.

German : Le jour de la nuit

Kommentierter Spaziergang von 3 km im Rahmen des « Tag der Nacht ».

Italiano :

Passeggiata guidata di 3 km nell’ambito dell’evento « Il giorno della notte ».

Espanol :

Marcha guiada de 3 km en el marco del « Día de la Noche ».

