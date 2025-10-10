Le Jour de la Nuit Barèges

Sortie nature en forêt et contes sur le site de la pépinière céleste à l’écoute de la faune sauvage, accompagnée d’un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées.

Rdv devant la mairie de Barèges.

Prévoir vêtements chauds et lampe frontale.

Place limitée, réservation au 05 62 92 16 00.

En cas de mauvais temps repli au cinéma de Barèges pour la projection du film Espalungue, royaume des chauve-souris. .

English :

Nature outing in the forest and storytelling at the pépinière céleste site to listen to the wildlife, accompanied by a Pyrenees National Park ranger-monitor.

Rdv in front of Barèges town hall.

Bring warm clothing and a headlamp.

Places are limited, please book on 05 62 92 16 00.

German :

Naturausflug in den Wald und Erzählungen am Standort der himmlischen Baumschule , um der wilden Fauna zu lauschen, begleitet von einem Ranger-Monitor des Nationalparks der Pyrenäen.

Rdv vor dem Rathaus von Barèges.

Warme Kleidung und Stirnlampe mitbringen.

Begrenzter Platz, Reservierung unter 05 62 92 16 00.

Italiano :

Escursione naturalistica nella foresta e narrazione della pépinière céleste per ascoltare la fauna selvatica, accompagnati da un guardiano del Parco Nazionale dei Pirenei.

Punto d’incontro davanti al municipio di Barèges.

Portare indumenti caldi e una lampada frontale.

I posti sono limitati, si prega di prenotare al numero 05 62 92 16 00.

Espanol :

Excursión en plena naturaleza por el bosque y cuentacuentos en la pépinière céleste para escuchar a la fauna, acompañados por un vigilante del Parque Nacional de los Pirineos.

Punto de encuentro frente al ayuntamiento de Barèges.

Llevar ropa de abrigo y linterna frontal.

Plazas limitadas, reservar en el 05 62 92 16 00.

