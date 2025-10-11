Le jour de la nuit Branne

Le jour de la nuit Branne samedi 11 octobre 2025.

Le jour de la nuit

2 Place du 11 Novembre Branne Gironde

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Au programme

14h 16 h atelier duo parents enfants » Chouette alors, découvrons les rapaces nocturnes ». Un atelier pédagogique et ludique pour découvrir les oiseaux de la nuit. Atelier gratuit ( enfants 6 12 ans) sur réservation au 05.57.84.52.33

18 h 22 h balade nature crépusculaire et soirée astronomie Quizz » le jour de la nuit » et dégustation d’une soupe sous les étoiles. A partir de 8 ans Gratuit Sur réservation 05.57.84.52.33

Lieu de rendez-vous précisé à l’inscription. .

2 Place du 11 Novembre Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 52 33 branne.accueil@branne.fr

