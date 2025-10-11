LE JOUR DE LA NUIT Salle du conseil de la mairie Florac Trois Rivières

LE JOUR DE LA NUIT Salle du conseil de la mairie Florac Trois Rivières samedi 11 octobre 2025.

Salle du conseil de la mairie 2 Place Louis Dides Florac Trois Rivières Lozère

Le Jour de la Nuit à Florac Trois Rivières à la Salle du conseil.

Rencontre avec Xavier Girard, Astro’homme , autour de l’astronomie au quotidien, suivie (si le ciel le permet) d’une observation des étoiles.

À l’occasion de la 17ᵉ édition du Jour de la Nuit, la mairie vous invite à une soirée gratuite et ouverte à tous le samedi 11 octobre à 20h, dans la salle du conseil.

Au programme

Rencontre avec Xavier Girard, Astro’homme , responsable du planétarium Galilée de Montpellier, pour une soirée d’échanges sur L’astronomie dans la vie quotidienne . Découvrez comment les mouvements de la Terre influencent notre vie et laissez-vous émerveiller par l’univers !

Si la météo le permet, la rencontre sera suivie d’une observation des étoiles. .

Salle du conseil de la mairie 2 Place Louis Dides Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 00 53

English :

Le Jour de la Nuit in Florac Trois Rivières at the Salle du Conseil.

Meeting with Xavier Girard, « Astro?man », about everyday astronomy, followed (sky permitting) by stargazing.

German :

Der Tag der Nacht in Florac Trois Rivières im Salle du Conseil.

Treffen mit Xavier Girard, « Astro?homme », rund um die Astronomie im Alltag, gefolgt (wenn der Himmel es zulässt) von einer Sternenbeobachtung.

Italiano :

Le Jour de la Nuit a Florac Trois Rivières presso la Salle du Conseil.

Incontro con Xavier Girard, « Astro?man », sull’astronomia quotidiana, seguito (cielo permettendo) da una sessione di osservazione delle stelle.

Espanol :

Le Jour de la Nuit en Florac Trois Rivières en la Salle du Conseil.

Encuentro con Xavier Girard, « Astrohombre », sobre astronomía cotidiana, seguido (si el cielo lo permite) de una sesión de observación de estrellas.

