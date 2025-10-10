LE JOUR DE LA NUIT SALLE DES FÊTES Frontignan-de-Comminges

SALLE DES FÊTES Place de la Mairie Frontignan-de-Comminges Haute-Garonne

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10 21:00:00

2025-10-10

17ème édition pour cette opération nationale qui met en lumière… l’importance de l’éteindre . L’objectif est de sensibiliser à la pollution lumineuse et de redécouvrir la beauté de la nuit.

Thème de la soirée animée par l’association Coucou Nature la biodiversité nocturne.

Exposition naturaliste de la biodiversité nocturne ;

Conférence avec une présentation des espèces et de leurs suivis ainsi que des démonstrations techniques de pièges ;

– Balade de nuit dans le village (équipé de jumelles nocturnes et d’amplificateur de son) à la recherche et découverte des espèces locales. .

English :

the 17th edition of this nationwide operation highlights? the importance of switching off. The aim is to raise awareness of light pollution and rediscover the beauty of the night.

German :

zum 17. Mal findet diese nationale Aktion statt, die die Wichtigkeit des Lichtausschaltens hervorhebt. Das Ziel ist es, das Bewusstsein für die Lichtverschmutzung zu schärfen und die Schönheit der Nacht wiederzuentdecken.

Italiano :

la 17a edizione di questa operazione a livello nazionale sottolinea l’importanza di spegnere le luci. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inquinamento luminoso e riscoprire la bellezza della notte.

Espanol :

la 17ª edición de esta operación de ámbito nacional pone de relieve la importancia de apagar las luces. El objetivo es concienciar sobre la contaminación lumínica y redescubrir la belleza de la noche.

