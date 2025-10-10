Le jour de la Nuit Le Montat

Le Jour de la Nuit est une grande manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé.

Pour cette 17ème édition, découvrez des centaines d’animations et d’extinctions d’éclairage pour redécouvrir les nuits étoilées et la biodiversité nocturne .

Le Montat 46090 Lot Occitanie

English :

Le Jour de la Nuit is a major national event to raise awareness of light pollution, the protection of nocturnal biodiversity and the beauty of the starry sky

German :

Der Tag der Nacht ist eine große nationale Veranstaltung zur Sensibilisierung für die Lichtverschmutzung, den Schutz der nächtlichen Artenvielfalt und die Schönheit des Sternenhimmels

Italiano :

Il Jour de la Nuit è un grande evento nazionale di sensibilizzazione sull’inquinamento luminoso, sulla protezione della biodiversità notturna e sulla bellezza del cielo stellato

Espanol :

El Jour de la Nuit es un gran acontecimiento nacional de sensibilización sobre la contaminación lumínica, la protección de la biodiversidad nocturna y la belleza del cielo estrellado

