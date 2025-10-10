Le jour de la Nuit Le Montat
Le jour de la Nuit Le Montat vendredi 10 octobre 2025.
Le jour de la Nuit
Le Montat Lot
Le Jour de la Nuit est une grande manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé.
Pour cette 17ème édition, découvrez des centaines d’animations et d’extinctions d’éclairage pour redécouvrir les nuits étoilées et la biodiversité nocturne .
English :
Le Jour de la Nuit is a major national event to raise awareness of light pollution, the protection of nocturnal biodiversity and the beauty of the starry sky
German :
Der Tag der Nacht ist eine große nationale Veranstaltung zur Sensibilisierung für die Lichtverschmutzung, den Schutz der nächtlichen Artenvielfalt und die Schönheit des Sternenhimmels
Italiano :
Il Jour de la Nuit è un grande evento nazionale di sensibilizzazione sull’inquinamento luminoso, sulla protezione della biodiversità notturna e sulla bellezza del cielo stellato
Espanol :
El Jour de la Nuit es un gran acontecimiento nacional de sensibilización sobre la contaminación lumínica, la protección de la biodiversidad nocturna y la belleza del cielo estrellado
