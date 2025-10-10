LE JOUR DE LA NUIT Le Pradal
LE JOUR DE LA NUIT Le Pradal vendredi 10 octobre 2025.
LE JOUR DE LA NUIT
Le Pradal Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Le Jour de la Nuit ,
Vendredi 10 octobre à 20h30 au Pradal, salle des Marronniers.
Le Parc naturel regional du Haut Languedoc vous propose une balade pour découvrir les constellation et la biodiversité nocturne.
Gratuit tout public.
Renseignement Maison du Parc au 04 67 97 38 22
Le Pradal 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 97 38 22
English :
Le Jour de la Nuit ,
Friday, October 10 at 8:30pm in Le Pradal, salle des Marronniers.
The Parc naturel regional du Haut Languedoc proposes a walk to discover the constellations and nocturnal biodiversity.
Free for all.
Information Maison du Parc 04 67 97 38 22
German :
Der Tag der Nacht ,
Freitag, den 10. Oktober um 20:30 Uhr in Le Pradal, Salle des Marronniers.
Der regionale Naturpark Haut Languedoc lädt Sie zu einem Spaziergang ein, um die Konstellationen und die nächtliche Artenvielfalt zu entdecken.
Kostenlos für jedes Publikum.
Informationen zum Maison du Parc unter 04 67 97 38 22
Italiano :
Le Jour de la Nuit,
Venerdì 10 ottobre alle 20.30 a Le Pradal, sala dei Marronniers.
Il Parc naturel regional du Haut Languedoc vi invita a una passeggiata alla scoperta delle costellazioni e della biodiversità notturna.
Gratuito per tutti.
Informazioni Maison du Parc 04 67 97 38 22
Espanol :
Le Jour de la Nuit,
Viernes 10 de octubre a las 20:30 h en Le Pradal, sala des Marronniers.
El Parque Natural Regional del Alto Languedoc le invita a un paseo para descubrir las constelaciones y la biodiversidad nocturna.
Gratuito para todos.
Información Maison du Parc 04 67 97 38 22
L’événement LE JOUR DE LA NUIT Le Pradal a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB