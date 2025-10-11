Le jour de la nuit Marseille

Le jour de la nuit Marseille samedi 11 octobre 2025.

Le jour de la nuit

Samedi 11 octobre 2025 de 14h à 22h30. Muséum d’Histoire Naturelle et parc Longchamp 4e, Parc Pastré 8e, Parc Athéna 13e Marseille Bouches-du-Rhône

Grande manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé.Enfants

« Ouverte à toutes et tous, « Le Jour de la Nuit’ est une grande manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé, organisée par l’association Agir pour l’Environnement et relayée sur son territoire par la Ville de Marseille.



Pour cette 17e édition, la Ville de Marseille et ses partenaires se mobilisent pour proposer des animations gratuites et accessibles à tous. Les Marseillaises et les Marseillais sont notamment invités à venir observer et écouter la biodiversité nocturne en compagnie d’animateurs experts dans plusieurs lieux du territoire, samedi 11 octobre



au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille, (4e),

au parc Longchamp (4e),

à l’observatoire planétarium de Longchamp (4e),

au parc Pastré (8e),

au parc Athéna (13e),

au col de Sugiton (9e),

au Frioul (7e).



La nuit est essentielle à la santé de tous car elle abrite la vie. Cette vie sans lumière doit être protégée. La pollution lumineuse bouleverse les écosystèmes, gaspille de l’énergie et nous éloigne des étoiles.



Passez en mode nocturne pour observer cette vie et apprendre à la respecter !



Programme



► Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille et parc Longchamp, 4e



14h-18h Atelier pour enfants et adultes de construction de nichoirs à chauves-souris et de sensibilisation à la vie des chiroptères, avec le Groupe Chiroptères de Provence

– Rendez-vous à « l’agora pour curieux de nature »

Animation gratuite toutes les heures par groupe de 20 personnes, sur inscription



14h-18h Projection en continu du film « Cavernicoles » de Manon Béréhouc

Manon Béréhouc, photographe et vidéaste animalière, vit au rythme des chauves-souris. Entre explorations souterraines, bénévolat et études de cinéma, elle a réalisé en 2023 le court métrage Cavernicoles sur la biodiversité des grottes.

– Salle de conférence du Muséum d’Histoire Naturelle

Entrée libre



18h30-20h30 Balade nocturne pour observer les chauves souris avec le Groupe Chiroptères de Provence

– Point de rendez-vous devant l’entrée du Muséum (aile droite)

Animation gratuite par groupe de 20 personnes, sur inscription



19h00-20h30 Prolongation de l’ouverture du Muséum avec accès à l’exposition permanente « Terre d’évolution »

Entrée libre



► Observatoire planétarium de Longchamp (4e)



de 18h30 à 22h30 Ouverture du Planétarium et de l’Observatoire



Planétarium projections du film Le côté obscur de la lumière , séances de 20 minutes toutes les ½ heures gratuit



Pollution lumineuse. Avez-vous déjà entendu ce terme ? Comment une chose aussi essentielle que la lumière peut-elle être associée à de la pollution ? Et pourtant, c’est bien le cas. Depuis des siècles, nous avons pris l’habitude d’allumer des sources de lumière artificielle après la tombée de la nuit, les considérant comme naturelles. Or, ce n’est pas le cas. Les organismes vivants, plantes comme animaux, se sont adaptés au cycle naturel du jour et de la nuit depuis des dizaines de millions d’années. Nos biorythmes fonctionnent en fonction du lever et du coucher du soleil. La perturbation artificielle de ce cycle a de graves conséquences, non seulement pour notre santé, mais aussi pour l’environnement et l’économie. Alors, pourquoi l’augmentation de l’éclairage artificiel est-elle dangereuse ? Examinons ensemble ce qui se cache derrière le terme pollution lumineuse et ce que chacun d’entre nous peut faire pour y remédier.





Salle de conférence Projection du documentaire « Où sont passées les lucioles » de Corentin Kimenau, séance toutes les heures gratuit

Avril 2020. Alors qu’environ 3 milliards d’êtres humains sont confinés, des lampadaires restent allumés et éclairent des rues vides en consommant de l’énergie. En réponse à ses souvenirs et à Pasolini, Corentin se met à la recherche des lucioles de son enfance noyées dans ce monde sur-lumineux où l’obscurité est trop souvent confondue avec l’obscurantisme. Il s’intéresse à l’impact de la pollution lumineuse sur l’environnement, sur l’être humain et sur sa capacité à rêver et constate qu’il est possible d’éclairer plus intelligemment sans avoir besoin d’éteindre et de revenir à l’age de pierre.



– Observatoire observation du ciel à la grande lunette historique selon la météo et notamment la planète Saturne gratuit cheminement piéton possible entre le Muséum et le Planétarium jusqu’à 20h30



► Parc Pastré, 8e



18h30-20h30 Balade nocturne pour observer les chauve-souris avec le Groupe Chiroptère de Provence (GCP)

– Point de rendez-vous devant le CMA Château Estrangin

Animation gratuite par groupe de 20 personnes maximum, sur inscription



► Parc Athéna, 13e



18h-20h Promenade naturaliste en compagnie d’ornithologues de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO PACA), pour observer les rapaces nocturnes présents sur le site mais également découvrir le cortège d’espèces qui s’anime ou s’éteint en fin de journée

Équipement lampe frontale

Point de rendez-vous GPS sur le Parking Malraux

Animation gratuite par groupe de 20 personnes, sur inscription à marseille@lpo.fr



► Col de Sugiton (9e)

de 17h30 à 20h30 Promenade naturaliste sur les traces du Grand Duc d’Europe accompagnée par La Ligue pour la Protection des Oiseaux

Équipement chaussures de marche et lampe frontale

– Point de rendez-vous à la barrière DFCI Luminy, en face de l’entrée de l’Ecole supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée

Animation gratuite par groupe de 20 personnes, sur inscription à marseille@lpo.fr



► Îles du Frioul (7e)



– Extinction de toutes les lumières des îles du Frioul pour inviter la population sur place à s’émouvoir de la beauté de la voûte céleste, avec la participation de la société scientifique Flammarion. .

Muséum d’Histoire Naturelle et parc Longchamp 4e, Parc Pastré 8e, Parc Athéna 13e Marseille 13055 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

