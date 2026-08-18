Le jour de la nuit Montfiquet
vendredi 9 octobre 2026 · Montfiquet
Informations pratiques
Montfiquet
Le jour de la nuit
Parking de la mairie Montfiquet Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:00:00
fin : 2026-10-09 20:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Balade commentée dans le cadre du jour de la nuit .
Mettez vos sens en éveil lors d’une balade commentée de 3km dans le cadre du jour de la nuit . Martre, hiboux, vers luisant, venez découvrir les animaux nocturnes qui peuplent le bocage et la forêt normande. Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur l’impact de la pollution lumineuse sur la faune locale … Réservation obligatoire (nombre de places limitées). Prévoir gilet jaune et lampe .
Parking de la mairie Montfiquet 14490 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr
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English : Le jour de la nuit
Guided walk as part of the ‘Jour de la Nuit’ event.
L’événement Le jour de la nuit Montfiquet a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Isigny-Omaha
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