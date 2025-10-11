Le Jour de la Nuit observation du ciel étoilé ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

ARGELES-GAZOST 15 Place de la République Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-11 21:00:00

fin : 2025-10-11 23:30:00

2025-10-11

Participez à une soirée d’observation astronomique animée par l’Astroclub du Hautacam.

Grâce à l’extinction exceptionnelle de l’éclairage public, profitez de conditions idéales pour admirer la voûte céleste dans toute sa splendeur. Accompagnés par des passionnés d’astronomie, vous découvrirez les principales constellations, planètes visibles, objets célestes et autres merveilles du ciel nocturne.

Pensez à prendre une lampe torche ou lampe frontale pour votre retour dans le noir.

+33 5 62 97 22 66

English :

Take part in an evening of astronomical observation hosted by the Astroclub du Hautacam.

Thanks to the exceptional extinction of public lighting, enjoy ideal conditions for admiring the celestial vault in all its splendor. Accompanied by astronomy enthusiasts, you’ll discover the main constellations, visible planets, celestial objects and other wonders of the night sky.

Remember to bring a torch or headlamp for your return in the dark.

German :

Nehmen Sie an einem astronomischen Beobachtungsabend teil, der vom Astroclub du Hautacam geleitet wird.

Dank der ausnahmsweise ausgeschalteten Straßenbeleuchtung haben Sie ideale Bedingungen, um den Sternenhimmel in seiner ganzen Pracht zu bewundern. In Begleitung von Astronomiebegeisterten entdecken Sie die wichtigsten Sternbilder, sichtbaren Planeten, Himmelsobjekte und andere Wunder des Nachthimmels.

Denken Sie daran, eine Taschen- oder Stirnlampe für den Rückweg im Dunkeln mitzunehmen.

Italiano :

Partecipate a una serata di osservazione astronomica organizzata dall’Astroclub du Hautacam.

Grazie all’eccezionale spegnimento dell’illuminazione pubblica, avrete le condizioni ideali per ammirare la volta celeste in tutto il suo splendore. Accompagnati da appassionati di astronomia, scoprirete le principali costellazioni, i pianeti visibili, gli oggetti celesti e altre meraviglie del cielo notturno.

Ricordate di portare con voi una torcia o una lampada frontale per il rientro al buio.

Espanol :

Participe en una velada de observación astronómica organizada por el Astroclub du Hautacam.

Gracias al excepcional apagón del alumbrado público, dispondrá de las condiciones ideales para admirar la bóveda celeste en todo su esplendor. Acompañado por aficionados a la astronomía, descubrirá las principales constelaciones, los planetas visibles, los objetos celestes y otras maravillas del cielo nocturno.

Recuerde llevar una linterna o frontal para su regreso en la oscuridad.

