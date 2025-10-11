LE JOUR DE LA NUIT RANDONNÉE NOCTURNE SUR LES COTEAUX Montesquieu-Volvestre

Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2025-10-11 20:00:00

2025-10-11

Venez participer à la 4ème édition de la randonnée nocturne sur les coteaux pour le Jour de la Nuit !

Evénement organisé par la mairie de Montesquieu-Volvestre .

Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 43 43

English :

Come and take part in the 4th edition of the night hike on the hillsides for the Jour de la Nuit!

German :

Nehmen Sie an der vierten Ausgabe der Nachtwanderung über die Hänge zum Tag der Nacht teil!

Italiano :

Venite a partecipare alla quarta edizione della passeggiata notturna in collina per il Jour de la Nuit!

Espanol :

¡Participe en la 4ª edición del paseo nocturno por las laderas con motivo del Jour de la Nuit!

