[Le jour de la nuit] Repas à l’aveugle Ranville

[Le jour de la nuit] Repas à l’aveugle

Salle Henri Robin Ranville Calvados

Début : 2025-10-04 19:00:00

2025-10-04

De l’entrée jusqu’au dessert, ce repas à l’aveugle vous invite à réveiller vos sens en mangeant dans la pénombre ou les yeux bandés. Inscription obligatoire.

Dans le cadre du Jour de la Nuit, la commission environnement propose un repas original, à déguster dans le noir complet ou non. Des bandeaux sont à disposition pour jouer le jeu, avec animations tout au long de la soirée.

Inscription obligatoire. .

Salle Henri Robin Ranville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 78 76 08

English : [Le jour de la nuit] Repas à l’aveugle

From appetizer to dessert, this blindfolded meal invites you to awaken your senses by eating in the dark or blindfolded. Registration required.

German : [Le jour de la nuit] Repas à l’aveugle

Von der Vorspeise bis zum Dessert lädt Sie dieses Blindenessen dazu ein, Ihre Sinne zu wecken, indem Sie im Halbdunkel oder mit verbundenen Augen essen. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Dall’antipasto al dessert, questo pasto alla cieca vi invita a risvegliare i vostri sensi mangiando al buio o bendati. È necessaria la registrazione.

Espanol :

Desde el entrante hasta el postre, esta comida a ciegas le invita a despertar sus sentidos comiendo a oscuras o con los ojos vendados. Inscripción obligatoria.

