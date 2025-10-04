[Le jour de la nuit] Repas à l’aveugle Ranville
[Le jour de la nuit] Repas à l’aveugle Ranville samedi 4 octobre 2025.
[Le jour de la nuit] Repas à l’aveugle
Salle Henri Robin Ranville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 19:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
De l’entrée jusqu’au dessert, ce repas à l’aveugle vous invite à réveiller vos sens en mangeant dans la pénombre ou les yeux bandés. Inscription obligatoire.
Dans le cadre du Jour de la Nuit, la commission environnement propose un repas original, à déguster dans le noir complet ou non. Des bandeaux sont à disposition pour jouer le jeu, avec animations tout au long de la soirée.
Inscription obligatoire. .
Salle Henri Robin Ranville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 78 76 08
English : [Le jour de la nuit] Repas à l’aveugle
From appetizer to dessert, this blindfolded meal invites you to awaken your senses by eating in the dark or blindfolded. Registration required.
German : [Le jour de la nuit] Repas à l’aveugle
Von der Vorspeise bis zum Dessert lädt Sie dieses Blindenessen dazu ein, Ihre Sinne zu wecken, indem Sie im Halbdunkel oder mit verbundenen Augen essen. Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Dall’antipasto al dessert, questo pasto alla cieca vi invita a risvegliare i vostri sensi mangiando al buio o bendati. È necessaria la registrazione.
Espanol :
Desde el entrante hasta el postre, esta comida a ciegas le invita a despertar sus sentidos comiendo a oscuras o con los ojos vendados. Inscripción obligatoria.
L’événement [Le jour de la nuit] Repas à l’aveugle Ranville a été mis à jour le 2025-08-19 par OT Normandie Pays d’Auge