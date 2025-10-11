Le jour de la nuit Chenaumoine Semussac

Le jour de la nuit Chenaumoine Semussac samedi 11 octobre 2025.

Le jour de la nuit

Chenaumoine Chemin du terreau Semussac Charente-Maritime

Début : 2025-10-11 18:45:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Parcours d’orientation sur la faune nocturne

Chenaumoine Chemin du terreau Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 73 79 47 f.brouillet@wanadoo.fr

English :

Orientation course on nocturnal fauna

German :

Orientierungslauf über die nächtliche Tierwelt

Italiano :

Corso di orientamento sulla fauna notturna

Espanol :

Curso de orientación sobre fauna nocturna

