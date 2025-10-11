Le jour de la nuit Chenaumoine Semussac
Le jour de la nuit Chenaumoine Semussac samedi 11 octobre 2025.
Le jour de la nuit
Chenaumoine Chemin du terreau Semussac Charente-Maritime
Début : 2025-10-11 18:45:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Parcours d’orientation sur la faune nocturne
Chenaumoine Chemin du terreau Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 73 79 47 f.brouillet@wanadoo.fr
English :
Orientation course on nocturnal fauna
German :
Orientierungslauf über die nächtliche Tierwelt
Italiano :
Corso di orientamento sulla fauna notturna
Espanol :
Curso de orientación sobre fauna nocturna
