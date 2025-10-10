Le jour de la nuit Rue des Carrières Entrée Lesmottes Tercis-les-Bains
Le jour de la nuit
Rue des Carrières Entrée Lesmottes Réserve Géologique Tercis-les-Bains Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
2025-10-10
Une balade d’1h30 dans la réserve naturelle entre chien et loup .
Equipés d’une lampe torche et les oreilles grandes ouvertes, partons à la recherche des animaux crépusculaires et nocturnes qui hantent l’ancienne carrières, ses bois et les barthes alentours.
Au programme chouettes, grenouilles, crapauds et autres bestioles.
Alors oserez-vous vous aventurer sur des sentiers obscurs avec nous ? .
Rue des Carrières Entrée Lesmottes Réserve Géologique Tercis-les-Bains 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 59 60 mediatheque@mairie-tercislesbains.fr
