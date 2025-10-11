Le jour de la nuit Vierzon
Le jour de la nuit Vierzon samedi 11 octobre 2025.
Le jour de la nuit
Pont de l’Europe Vierzon Cher
Gratuit
Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Nuit sur les bords du Cher
Pont de l’Europe Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 09 32
English :
Night on the banks of the Cher
German :
Übernachtung am Ufer des Cher
Italiano :
Notte sulle rive del Cher
Espanol :
Noche a orillas del Cher
L’événement Le jour de la nuit Vierzon a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de VIERZON