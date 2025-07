Le Jour de l’italienne, par Le Théâtre de l’If ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes

Le Jour de l’italienne, par Le Théâtre de l’If ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 24 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe Le Théâtre de l’If pour « Le Jour de l’italienne », une création de la compagnie Eulalie.

On assiste aux différentes étapes de répétition et de création de « L’Épreuve » de Marivaux, avec leurs lots d’énervement, de jalousie, de moments de grâce. Des correspondances s’établissent entre la vie et la scène, entre les personnages de la pièce et ce qui se vit sur le plateau… Un peu comme chez Marivaux, nul ne sort indemne mais chacun a grandi.

* Tarifs : 8 €. 5 €

* Durée : 1h40

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

Début : 2025-10-24T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-24T22:10:00.000+02:00

contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01 https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/le-jour-de-l-italienne-ven-24-oct-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine