Le jour du lézard #3 Salle des fêtes Callac

Le jour du lézard #3

Salle des fêtes 40 Place du 9 Avril 1944 Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19 21:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’Association Les Arts du Lac organise un après midi musical c’est le Jour du lézard #3 ! Irlande, musiques folks joie et danse sont au programme !

Pour commencer à 17h concert du groupe TIUIN : Avec Jo Van Bouwel au chant, à la harpe ou au bodhran, Nicola Hayes au violon, Philippe Lamézec aux guitares, flûte et autre mandole, Tangi Boulic à la contrebasse ils distillent ensemble une musique vivante et moderne.

De l’Irlande aux rivages nordiques, Tiúin aime les univers métissés, les thèmes traditionnels et les compos jouent de nouveaux espaces… Swing !

Puis une buvette et crêpes sera proposée ,et à 19h la deuxième partie Folk : Le Bal Mystère ! Qui sont-ils, d’où arrivent-ils, que jouent-ils ? Mystère. Tout ce que l’on sait, c’est qu’ils viennent vous faire danser…Saltimbanques et musicien.ne.s, ils débarquent joyeux avec leurs instruments ( guitare, basse, accordéon, clarinette, flûtes, cajon), Ils aiment métisser les danses et y ajouter une pincée de surprises ! Entrée et consommations à prix libre .

Salle des fêtes 40 Place du 9 Avril 1944 Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 81 88 71

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English :

L’événement Le jour du lézard #3 Callac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol