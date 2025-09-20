Le Jour J Cinés Palace Épinal

Le Jour J Cinés Palace Épinal samedi 20 septembre 2025.

Le Jour J Samedi 20 septembre, 14h00 Cinés Palace Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:31:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:31:00

En présence de Kev Adams

Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0329#showmovie?id=SUXZ4 »}]

Présence kev adams – Juin 1944. L’Europe est déchirée par la guerre, le Débarquement se prépare. Denis Porte continue avec dévouement son travail quotidien sur une base militaire anglaise… f… Cinés Palace Le Jour J