LE JOUR OU J’AI COMPRIS QUE LE CIEL – LE JOUR Où J’AI COMPRIS QUE LE CIEL – La Merise Trappes

LE JOUR OU J’AI COMPRIS QUE LE CIEL – LE JOUR Où J’AI COMPRIS QUE LE CIEL – La Merise Trappes vendredi 13 mars 2026.

LE JOUR OU J’AI COMPRIS QUE LE CIEL – LE JOUR Où J’AI COMPRIS QUE LE CIEL Début : 2026-03-13 à 20:30. Tarif : – euros.

LA MERISE PRÉSENTE : LE JOUR OÙ J’AI COMPRIS QUE LE CIEL ÉTAIT BLEUÊtre normal, c’est quoi ? Et si ce n’était qu’une question de point de vue ?Claire, 22 ans, est une jeune femme un peu différente, elle vit avec son frère parce qu’elle ne peut pas vivre seule. Par-dessus tout, elle rêve de devenir chanteuse et de participer à l’émission de télévision « To be a star ». Un jour, elle va commettre l’irréparable. Elle est alors internée en hôpital psychiatrique dans l’attente de son procès.Par un texte touchant et la grâce de ses interprètes, Laura Mariani livre un spectacle poignant, serrant les cœurs des spectateurs jusqu’à la scène finale où rien ne se dénoue mais tout est sublimé.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes 78