Le jour qui conte, un grand voyage au pays des merveilles Espace Claude Ducert Labège 26 et 27 septembre https://www.helloasso.com/associations/ondescompagnie/evenements/le-jour-qui-conte-2025
Journées dédiées à l’art du Conte
Pour cette deuxième édition, **la Compagnie Labégeoise Ondes**, **le Dahu téméraire** et **Autour du livre** vous proposent une manifestation festive célébrant l’art de la parole et le partage d’histoires.
AU PROGRAMME
VENDREDI 26 OCTOBRE
à 10h
Atelier conte africain El Hadji LeeBoon
Tous publics à la Passerelle de Labège (Médiathèque)
SAMEDI 27 OCTOBRE
à 16h
Contes charmants Mylène Lagneau
Jeune public dès 5 ans
à 17h
Scène ouverte Conteuses & conteurs Téméraires
à 18h
Lei bianca come la luna… Chiara Bonafede
Tous publics dès 7 ans
à 19h
Pause miam-miam poulet Yassa convivial, salade veggie, desserts maison
sur réservation
à 20h30
TUKKI Contes d’Afrique El Hadji Leeboon
Tous publics dès 7 ans
Réservations et informations [en ligne sur HelloAsso](https://www.helloasso.com/associations/ondescompagnie/evenements/le-jour-qui-conte-2025)
Site web : [ondescompagnie.fr](https://www.ondescompagnie.fr/le-jour-qui-conte-2025/ )
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-26T10:00:00.000+02:00
Fin : 2025-09-27T23:59:00.000+02:00
1
https://www.ondescompagnie.fr/le-jour-qui-conte-2025/ ondescompagnie@gmail.com
Espace Claude Ducert 1, Avenue Paul Riquet 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne