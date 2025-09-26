Le jour qui conte, un grand voyage au pays des merveilles Espace Claude Ducert Labège

Le jour qui conte, un grand voyage au pays des merveilles Espace Claude Ducert Labège 26 et 27 septembre https://www.helloasso.com/associations/ondescompagnie/evenements/le-jour-qui-conte-2025

Journées dédiées à l’art du Conte

Pour cette deuxième édition, **la Compagnie Labégeoise Ondes**, **le Dahu téméraire** et **Autour du livre** vous proposent une manifestation festive célébrant l’art de la parole et le partage d’histoires.

AU PROGRAMME

VENDREDI 26 OCTOBRE

à 10h

Atelier conte africain El Hadji LeeBoon

Tous publics à la Passerelle de Labège (Médiathèque)

SAMEDI 27 OCTOBRE

à 16h

Contes charmants Mylène Lagneau

Jeune public dès 5 ans

à 17h

Scène ouverte Conteuses & conteurs Téméraires

à 18h

Lei bianca come la luna… Chiara Bonafede

Tous publics dès 7 ans

à 19h

Pause miam-miam poulet Yassa convivial, salade veggie, desserts maison

sur réservation

à 20h30

TUKKI Contes d’Afrique El Hadji Leeboon

Tous publics dès 7 ans

Réservations et informations [en ligne sur HelloAsso](https://www.helloasso.com/associations/ondescompagnie/evenements/le-jour-qui-conte-2025)

Site web : [ondescompagnie.fr](https://www.ondescompagnie.fr/le-jour-qui-conte-2025/ )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-26T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-27T23:59:00.000+02:00

https://www.ondescompagnie.fr/le-jour-qui-conte-2025/ ondescompagnie@gmail.com

Espace Claude Ducert 1, Avenue Paul Riquet 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne