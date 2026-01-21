LE JOURNAL D’EDWARD, DIT BARBE NOIRE Place Toulouse

LE JOURNAL D’EDWARD, DIT BARBE NOIRE

D’Edward Teach, fameux pirate des Caraïbes mieux connu sous le nom de Barbe Noire, sa figure, à la pilosité légendaire, semble celle du mal lui-même, tant son nom s’attache à bien des crimes.

Pourtant, une ombre épaisse semble s’étirer sans fin aux pieds de celui qui ne fut, somme toute, qu’un homme de son temps. Qui fut vraiment Edward Teach ? Derrière quels rêves a-t-il couru, devant lesquels a-t-il fui ?

On pourrait croiser bien des récits à son propos, et partant avancer des hypothèses, recouper, trier, dans l’espoir d’avoir enfin des certitudes. Mais quel objet, mieux que son Journal, nous donnerait à entendre la voix d’Edward Teach, dit Barbe Noire, pirate à propos de qui on a tant écrit, tant parlé mais qu’il semble qu’on n’ait jamais vraiment écouté. 10 .

Of Edward Teach, the famous Caribbean pirate better known as Blackbeard, his legendary hairy figure seems to be that of evil itself, so much so that his name is attached to so many crimes.

