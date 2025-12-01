LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE Mende

LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE Mende mardi 16 décembre 2025.

LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE

Boulevard Lucien Arnault Mende Lozère

Début : 2025-12-16 20:15:00

France-Italie, 1964, 1h 32min, comédie dramatique réalisée par Luis Buñuel, avec Jeanne Moreau, Georges Géret, Michel Piccoli, Françoise Lugagne.

Luis Buñuel donne ici une lecture du roman d’Octave Mirbeau dans lequel Célestine, du haut de son service, jouit d’un point de vue imprenable sur les petites saloperies de chacun …

Projection du Ciné-Club Mendois & les Amis de la Médiathèque Lamartine

Dans les années 1930, Célestine, une jeune femme de chambre, arrive de Paris pour entrer au service d’une famille de notables résidant dans un vaste domaine provincial. La maîtresse de maison, hautaine et dédaigneuse avec ses domestiques, est une puritaine frigide et maniaque du rangement et de la propreté. Célestine doit en outre affronter les avances du mari sexuellement frustré, et faire face au fétichisme étrange du patriarche, qui lui demande fréquemment de porter des bottines qu’il tient jalousement enfermées…

Projection organisée par le Ciné-Club Mendois dans le cadre de la saison 2025/2026 en collaboration avec les Amis de la Médiathèque Lamartine. .

Boulevard Lucien Arnault Mende 48000 Lozère Occitanie +33 044940110 contact@splcoeurlozere.fr

English :

France-Italy, 1964, 1h 32min, comedy-drama directed by Luis Buñuel, with Jeanne Moreau, Georges Géret, Michel Piccoli, Françoise Lugagne.

Luis Buñuel gives a reading of Octave Mirbeau?s novel, in which Célestine, « from the height of her service, enjoys an unobstructed view of everyone?s little dirty deeds »?

Screening by the Ciné-Club Mendois & Friends of the Médiathèque Lamartine

German :

Frankreich-Italien, 1964, 1h 32min, Drama unter der Regie von Luis Buñuel, mit Jeanne Moreau, Georges Géret, Michel Piccoli, Françoise Lugagne.

Luis Buñuels Lesung des Romans von Octave Mirbeau, in dem Célestine « von der Spitze ihres Dienstes aus einen unvergleichlichen Blick auf die kleinen Schweinereien eines jeden genießt »?

Vorführung des Ciné-Club Mendois & Les Amis de la Médiathèque Lamartine (Filmclub Mendois & Freunde der Mediathek Lamartine)

Italiano :

Francia-Italia, 1964, 1h 32min, commedia-drammatica diretta da Luis Buñuel, con Jeanne Moreau, Georges Géret, Michel Piccoli, Françoise Lugagne.

Luis Buñuel dà una lettura del romanzo di Octave Mirbeau in cui Célestine, « dall’alto del suo servizio, gode di una visione senza ostacoli delle piccole azioni sporche di tutti »?

Proiezione a cura del Ciné-Club Mendois e degli Amici della Médiathèque Lamartine

Espanol :

Francia-Italia, 1964, 1h 32min, comedia-drama dirigida por Luis Buñuel, protagonizada por Jeanne Moreau, Georges Géret, Michel Piccoli, Françoise Lugagne.

Luis Buñuel hace una lectura de la novela de Octave Mirbeau en la que Célestine, « desde la altura de su servicio, disfruta de una visión sin obstáculos de las pequeñas suciedades de todo el mundo »?

Proyección a cargo del Ciné-Club Mendois y los Amigos de la Mediateca Lamartine

