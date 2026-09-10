Le journal d’une femme de chambre Place Jean Jaurès Revin

Informations pratiques

Revin

Le journal d’une femme de chambre

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Le journal d’une femme de chambre, texte sulfureux d’Octave Mirbeau écrit en 1900, relate les déboires de Célestine, employée de maison, tyrannisée par ses maîtres, bourgeois médiocres et cupides. Elle finira par tomber amoureuse de Joseph, homme à tout faire, trouble individu, qui lui propose de l’épouser et de devenir patronne d’un café (celle qui tyrannisera à son tour les employées). Il est question d’une époque aux forts relents xénophobes (en pleine affaire Dreyfus) et Joseph est un représentant fort en gueule d’un mouvement où l’on cherche les coupables, où une poigne de fer mènerait bien mieux le monde. Visionnaire, Mirbeau ? Durée : 1h30 À partir de 14 ans.

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Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

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English :

The Diary of a Chambermaid, a scandalous work by Octave Mirbeau written in 1900, recounts the misfortunes of Célestine, a domestic worker, who is tyrannized by her employers, a pair of mediocre and greedy bourgeois. She eventually falls in love with Joseph, a handyman and a troubled individual, who proposes that she marry him and become the owner of a café (where she, in turn, will tyrannize her employees). The story is set in an era with strong xenophobic undertones (in the midst of the Dreyfus Affair), and Joseph is a loud-mouthed representative of a movement that seeks to pin the blame on others, where an iron fist would run the world much better. Was Mirbeau a visionary? Runtime: 1 hour 30 minutes. For ages 14 and up.

L’événement Le journal d’une femme de chambre Revin a été mis à jour le 2026-09-10 par Ardennes Tourisme