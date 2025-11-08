Le journaliste HugoDécrypte et le dessinateur Kokopello en dédicace à la Fnac Forum des Halles ! Fnac Forum des Halles Paris

À propos de la BD

Pour la première fois HugoDécrypte raconte en BD une histoire qui éclaire l’actualité, celle de la Russie.

« Pourquoi la Russie ? Parce que ce pays est un géant dont les frontières, sans cesse redessinées, ont marqué et marquent encore notre histoire et l’actualité.

Pour comprendre le présent, je retrace son passé, de la fondation de la Rus’ au IXe siècle jusqu’à la guerre en Ukraine.

Et cette fois-ci, je mets ma caméra de côté : c’est en BD que je pars à la rencontre des acteurs de cette histoire, du chef viking Riourik à Poutine, en passant par les tsars, les révolutionnaires, les espions ou les dirigeants soviétiques.

Je vous emmène avec moi dans le plus vaste pays du monde pour vous faire découvrir et vous rendre accessibles plus de mille ans de légendes, de conquêtes, de manipulations et de conflits sans fin. » HugoDécrypte

La Fnac Forum des Halles a l’honneur de recevoir le célèbre journaliste et Youtuber HugoDécrypte, l’incarnation de l’information accessible aux jeunes. Élu journaliste de l’année par le GQ Men of The Year 2023, le youtubeur s’ouvre aujourd’hui à un nouveau monde : celui de la bande-dessinée. Une nouveauté inattendue et intrigante pour laquelle il sera en dédicace à la Fnac Forum des Halles avec le dessinateur Kokopello qui l’a accompagné sur la création de la BD.

Le samedi 08 novembre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Eclaireur Fnac.

Tout public.

Fnac Forum des Halles 1-7 rue Pierre Lescot 75001 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp68913-le-journaliste-hugo-decrypte-et-le-dessinateur-kokopello-en-dedicace-a-la-fnac/