Le Joyeux Bazar Festival de cirque contemporain Salle La Hemnota Biscarrosse

Le Joyeux Bazar Festival de cirque contemporain
Salle La Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
2025-10-29 2025-10-30
29/10
– 18h ouverture avec la Cie Inside Out en déambulation 30 mn
– 21h César et Cléopâtre le peplum Cie Le Théâtre du Chapeau A partir de 8 ans 1h30
30/10
– 10h Atelier découverte du théâtre d’improvisation parents-enfants
Cie Inside Out 6-11 ans Places limitées à 20 personnes Présence d’un adulte obligatoire (trio possibles) 1h30
– 17h Lamer Cie Les artisans rêveurs Musique et clown 0-5 ans 25 min
– 21h Karavane, vous êtes là ? Cie La Chaloupe Solo de clown, interactif A partir de 8 ans 50 mn
Capacité d’accueil de 90 places à la Salle Hemnota .
Salle La Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96 compagnie.insideout@gmail.com
