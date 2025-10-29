Le Joyeux Bazar Festival de cirque contemporain Salle La Hemnota Biscarrosse

Salle La Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29 2025-10-30

29/10

– 18h ouverture avec la Cie Inside Out en déambulation 30 mn

– 21h César et Cléopâtre le peplum Cie Le Théâtre du Chapeau A partir de 8 ans 1h30

30/10

– 10h Atelier découverte du théâtre d’improvisation parents-enfants

Cie Inside Out 6-11 ans Places limitées à 20 personnes Présence d’un adulte obligatoire (trio possibles) 1h30

– 17h Lamer Cie Les artisans rêveurs Musique et clown 0-5 ans 25 min

– 21h Karavane, vous êtes là ? Cie La Chaloupe Solo de clown, interactif A partir de 8 ans 50 mn

Capacité d’accueil de 90 places à la Salle Hemnota .

Salle La Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96 compagnie.insideout@gmail.com

