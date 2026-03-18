Le Joyeux Marché Place du 1er Août Préchac

Le Joyeux Marché

Place du 1er Août Place de l’Eglise Préchac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Tous les premiers dimanches de chaque mois, rendez-vous au Joyeux Marché !

Producteurs, artisanat, concert, forum-débat, zone de gratuité, espace enfants, buvette et restauration sur place. .

Place du 1er Août Place de l’Eglise Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine placedoupeis@gmail.com

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English : Le Joyeux Marché

L’événement Le Joyeux Marché Préchac a été mis à jour le 2026-03-13 par La Gironde du Sud