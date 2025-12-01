Le joyeux sapin Quartier des Capucins Gray
Le joyeux sapin
Quartier des Capucins Avenue des Capucins Gray Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-12-17 11:00:00
fin : 2025-12-17 18:00:00
2025-12-17
Venez célébrer la magie de Noël au cœur du quartier des Capucins le ́ ̀ .
Au programme
Maquillage et caricature
Manège gratuit
Promenade en calèche
Parade lumineuse
Artistes en déambulation
Stands associatifs
Buvette et restauration .
Quartier des Capucins Avenue des Capucins Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 12 34 18 mediateur@ville-gray.fr
