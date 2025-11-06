Le JSPS à l’Université de Rennes : opportunités de recherche et de mobilité vers le Japon Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes

Le JSPS à l’Université de Rennes : opportunités de recherche et de mobilité vers le Japon Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes Jeudi 6 novembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

La Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) viendra sur le campus de Beaulieu pour une réunion d’information dédiée aux opportunités de recherche et de mobilité vers le Japon.

Jeudi 6 novembre, l’Université de Rennes accueillera le **Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)** sur le campus de Beaulieu pour une réunion d’information dédiée aux opportunités de recherche et de mobilité vers le Japon.

Cette rencontre permettra de **découvrir les programmes de bourses JSPS, d’échanger avec un représentant du JSPS et d’entendre les témoignages de lauréates et lauréats.**

L’événement s’adresse aux **enseignants-chercheurs, doctorants et responsables de laboratoires** intéressés par des collaborations scientifiques avec le Japon.

[**Pour des raisons d’organisation, merci de confirmer votre présence avant le 15 octobre 2025 via ce lien.**](https://forms.office.com/e/4PdRMgF1mn)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-06T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-06T12:00:00.000+01:00

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine