» LE JUKE-BOX DE LA FORÊT » PAR LA CIE 3 P’TITS POIS POUZOLS

6 rue de l’Egalité Pouzols Hérault

C’est frais, ça danse, ça chante, les enfants participent !

Avec le Juke-box, ce sont les petits spectateurs qui viennent choisir les comptines grâce à de jolies cartes.

Des comptines connues et moins connues, chantées et animées par les marionnettes de la compagnie, une vraie ménagerie !

On s’émerveille, on câline et on se fait peur quand le loup pointe son museau !

Pour un public entre 0 et 3 ans. .

6 rue de l’Egalité Pouzols 34230 Hérault Occitanie +33 4 99 91 37 96 bibliotheque-pouzols@orange.fr

English :

It’s fresh, it’s dancing, it’s singing, and the kids get involved!

With the Juke-box, it’s up to the little spectators to choose the rhymes using pretty cards.

German :

Es ist frisch, es wird getanzt, es wird gesungen, die Kinder machen mit!

Bei der Jukebox sind es die kleinen Zuschauer, die mithilfe von hübschen Karten die Reime auswählen.

Italiano :

È fresco, si balla, si canta e i bambini vengono coinvolti!

Con il Juke-box, sono i piccoli spettatori a scegliere le filastrocche con delle belle carte.

Espanol :

Es fresco, se baila, se canta, ¡y los niños participan!

Con la Juke-box, son los pequeños espectadores quienes eligen las rimas utilizando bonitas tarjetas.

