» LE JUKE-BOX DE LA FORÊT » PAR LA CIE 3 P’TITS POIS POUZOLS Pouzols jeudi 27 novembre 2025.
6 rue de l’Egalité Pouzols Hérault
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
2025-11-27
C’est frais, ça danse, ça chante, les enfants participent !
Avec le Juke-box, ce sont les petits spectateurs qui viennent choisir les comptines grâce à de jolies cartes.
Des comptines connues et moins connues, chantées et animées par les marionnettes de la compagnie, une vraie ménagerie !
On s’émerveille, on câline et on se fait peur quand le loup pointe son museau !
Pour un public entre 0 et 3 ans. .
6 rue de l’Egalité Pouzols 34230 Hérault Occitanie +33 4 99 91 37 96 bibliotheque-pouzols@orange.fr
English :
It’s fresh, it’s dancing, it’s singing, and the kids get involved!
With the Juke-box, it’s up to the little spectators to choose the rhymes using pretty cards.
German :
Es ist frisch, es wird getanzt, es wird gesungen, die Kinder machen mit!
Bei der Jukebox sind es die kleinen Zuschauer, die mithilfe von hübschen Karten die Reime auswählen.
Italiano :
È fresco, si balla, si canta e i bambini vengono coinvolti!
Con il Juke-box, sono i piccoli spettatori a scegliere le filastrocche con delle belle carte.
Espanol :
Es fresco, se baila, se canta, ¡y los niños participan!
Con la Juke-box, son los pequeños espectadores quienes eligen las rimas utilizando bonitas tarjetas.
