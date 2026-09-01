Informations pratiques

Saint-Thurial

Le Jukebox Live avec Janäel !

6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le concept

Vous choisissez les chansons

Janäel les interprète

Vous chantez avec lui… ou simplement vous profitez du spectacle !

Une soirée unique, festive et participative .

6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87

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English :

L’événement Le Jukebox Live avec Janäel ! Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de Brocéliande