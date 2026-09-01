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AGENDA · Saint-Thurial

Le Jukebox Live avec Janäel ! Saint-Thurial

vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Thurial

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
6 Rue de l'Église
Ville
35310 Saint-Thurial
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Thurial

Le Jukebox Live avec Janäel !

6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Le concept
Vous choisissez les chansons
Janäel les interprète
Vous chantez avec lui… ou simplement vous profitez du spectacle !
Une soirée unique, festive et participative   .

6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87 

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English :

L’événement Le Jukebox Live avec Janäel ! Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de Brocéliande