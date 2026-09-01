AGENDA · Saint-Thurial
Le Jukebox Live avec Janäel ! Saint-Thurial
vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Thurial
Informations pratiques
Saint-Thurial
Le Jukebox Live avec Janäel !
6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Le concept
Vous choisissez les chansons
Janäel les interprète
Vous chantez avec lui… ou simplement vous profitez du spectacle !
Une soirée unique, festive et participative .
6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87
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English :
L’événement Le Jukebox Live avec Janäel ! Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de Brocéliande