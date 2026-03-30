Le Jura de ferme en ferme

Gaec des Chemins Verts Le Latet Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Découverte de la ferme familiale depuis 4 générations, Producteurs de lait pour le Comté. Tout nos veaux nourris sont élevés soit pour renouveler le troupeau soit pour la vente directe. .

Gaec des Chemins Verts Le Latet 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 92 82 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Jura de ferme en ferme

L’événement Le Jura de ferme en ferme Le Latet a été mis à jour le 2026-03-26 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA