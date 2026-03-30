Le Jura de ferme en ferme Le Latet
Le Jura de ferme en ferme Le Latet samedi 25 avril 2026.
Le Jura de ferme en ferme
Gaec des Chemins Verts Le Latet Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Découverte de la ferme familiale depuis 4 générations, Producteurs de lait pour le Comté. Tout nos veaux nourris sont élevés soit pour renouveler le troupeau soit pour la vente directe. .
Gaec des Chemins Verts Le Latet 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 92 82 41
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English : Le Jura de ferme en ferme
L’événement Le Jura de ferme en ferme Le Latet a été mis à jour le 2026-03-26 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA