Le Jura de ferme en ferme

Ferme des Couvrées Sirod Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Découverte de l’univers des paysans boulangers, l’intérêts des semences anciennes et paysannes en panification. Aujourd’hui c’est une quinzaine d’hectares qui est alloué à la culture de blés de pays, nécessaire à l’élaboration des pains. .

Ferme des Couvrées Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 10 87 65

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English : Le Jura de ferme en ferme

L’événement Le Jura de ferme en ferme Sirod a été mis à jour le 2026-03-26 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA