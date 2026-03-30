Le Jura de ferme en ferme Sirod
Le Jura de ferme en ferme Sirod samedi 25 avril 2026.
Le Jura de ferme en ferme
Ferme des Couvrées Sirod Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Découverte de l’univers des paysans boulangers, l’intérêts des semences anciennes et paysannes en panification. Aujourd’hui c’est une quinzaine d’hectares qui est alloué à la culture de blés de pays, nécessaire à l’élaboration des pains. .
Ferme des Couvrées Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 10 87 65
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English : Le Jura de ferme en ferme
L’événement Le Jura de ferme en ferme Sirod a été mis à jour le 2026-03-26 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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