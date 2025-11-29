Le juste poids Rue Marcel Cachin Domérat

Le juste poids

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Estimez le poids du panier garni pour tenter de le remporter !

.

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr

English :

Estimate the weight of the basket to win!

German :

Schätzen Sie das Gewicht des gefüllten Korbes und versuchen Sie, ihn zu gewinnen!

Italiano :

Stimate il peso del cesto premio e provate a vincerlo!

Espanol :

¡Calcula el peso de la cesta de premios e intenta ganarla!

L’événement Le juste poids Domérat a été mis à jour le 2025-11-08 par Montluçon Tourisme