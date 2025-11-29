Le juste poids Rue Marcel Cachin Domérat
Le juste poids Rue Marcel Cachin Domérat samedi 29 novembre 2025.
Le juste poids
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Estimez le poids du panier garni pour tenter de le remporter !
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr
English :
Estimate the weight of the basket to win!
German :
Schätzen Sie das Gewicht des gefüllten Korbes und versuchen Sie, ihn zu gewinnen!
Italiano :
Stimate il peso del cesto premio e provate a vincerlo!
Espanol :
¡Calcula el peso de la cesta de premios e intenta ganarla!
