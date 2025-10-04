Le juste poids ! Place fourneyron Saint-Étienne
Le juste poids ! Place fourneyron Saint-Étienne samedi 4 octobre 2025.
Le juste poids ! Samedi 4 octobre, 10h00 Place fourneyron Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00
Mettez-vous dans la peau des bibliothécaires et tentez de découvrir le poids d’une caisse de livres. Votez dans l’urne prévue à cet effet à la médiathèque de Tarentaize du mardi 30 septembre au vendredi 3 octobre !
Tirage au sort, accompagné d’un café et de petits cadeaux le samedi 4 octobre à 10h (place Fourneyron)
Place fourneyron Place fourneyron Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 43 09 97 https://mediatheques.saint-etienne.fr/EXPLOITATION/ L’activité dépend du réseau des médiathèques de Saint-Etienne.
Vous trouverez le médiabus sur la place Fourneyron.
Biblis en folie 2025
© Designed by Freepik