Le juste poids ! Place fourneyron Saint-Étienne samedi 4 octobre 2025.

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Mettez-vous dans la peau des bibliothécaires et tentez de découvrir le poids d’une caisse de livres. Votez dans l’urne prévue à cet effet à la médiathèque de Tarentaize du mardi 30 septembre au vendredi 3 octobre !

Tirage au sort, accompagné d’un café et de petits cadeaux le samedi 4 octobre à 10h (place Fourneyron)

Place fourneyron Place fourneyron Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 43 09 97 https://mediatheques.saint-etienne.fr/EXPLOITATION/ L’activité dépend du réseau des médiathèques de Saint-Etienne.

Vous trouverez le médiabus sur la place Fourneyron.

Biblis en folie 2025

