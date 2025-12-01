Le juste prix calendrier de l’Avent Betschdorf

Le juste prix calendrier de l’Avent Betschdorf samedi 13 décembre 2025.

Le juste prix calendrier de l’Avent

Rue du Bannholz Betschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Deux équipes s’affrontent afin de deviner quel est le bon prix et marquer les points. Projection sur un écran des produits et des prix. L’équipe aura marqué plus de points remportera une récompense. Sur inscription.

À l’occasion de l’approche des fêtes de fin d’année, le célèbre jeu « le juste prix » sera basé sur le calendrier de l’Avent.

Rue du Bannholz Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 00 mairie.infos@betschdorf.com

English :

Two teams compete to guess the right price and score points. Products and prizes projected on a screen. The team with the most points wins a prize. Registration required.

German :

Zwei Teams treten gegeneinander an, um den richtigen Preis zu erraten und Punkte zu sammeln. Die Produkte und Preise werden auf eine Leinwand projiziert. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt einen Preis. Nach Anmeldung.

Italiano :

Due squadre si sfidano per indovinare il prezzo giusto e ottenere punti. I prodotti e i premi vengono proiettati su uno schermo. La squadra con il maggior numero di punti vince un premio. È necessaria la registrazione.

Espanol :

Dos equipos compiten por adivinar el precio correcto y sumar puntos. Los productos y los premios se proyectan en una pantalla. El equipo con más puntos gana un premio. Inscripción obligatoria.

