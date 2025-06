La petite feuille, une exposition d’art contemporain au K.A.B Le K.A.B Paris 26 juin 2025

EXPOSITION DU 26 juin au 24 juillet 2025



Vernissage le jeudi 26 juin à 18h30 (ouvert à tous.tes)



Réalisée à l’automne 2023,

au jardin des Batignolles, la petite feuille (série de 12 photographies

numériques, N&B) propose une réflexion sur la survivance et la résistance

poétique, une métaphore de notre condition humaine dans tout ce qu’elle a de

plus beau et de plus fragile.

En référence à La

survivance des lucioles de Georges Didi-Huberman (2009) et inspiré de la

forme poétique japonaise du haïku, cette série est un prélude à un cycle

artistique que j’ai débuté en 2024.

À travers cette petite

feuille, je souhaite tendre vers un épurement de la forme, un essentiel.

L’évanescence est au cœur de mon travail. Une évanescence effleurée qui fait

trace et invite à la contemplation, l’émerveillement.

Acte de

résistance poétique.

La petite feuille

suspend le temps, résiste.

Elle tente de trouver

un équilibre, fragile, subtil.

Empreinte de

poésie japonaise, sublimée par le maître de haïku Bashô (XVIIème s.), elle

nous invite à prendre le temps, ressentir l’instant présent, ce vivant presque

oublié de nos mondes agglomérés.

Du jeudi 26 juin 2025 au jeudi 24 juillet 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Le K.A.B Place Charles Fillion 75017 Serre du Square des BatignollesParis

https://www.kabatignolles.com/actuellement k.a.b@free.fr

