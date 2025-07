L’E.K. Blues au Café Atmosphère Villefranche-de-Rouergue

L’E.K. Blues au Café Atmosphère Villefranche-de-Rouergue vendredi 18 juillet 2025.

L’E.K. Blues au Café Atmosphère

47 rue de la République Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Un voyage aux racines du blues dans la plus pure tradition juste une voix, une guitare et un harmonica.

Un répertoire de standards de blues en version acoustique, de Muddy waters à Albert et Freddie king en passant par Sonny Boy Williamson, Taj Mahal ou encore Junior Wells et bien d’autres… .

47 rue de la République Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 70 76 91 40

English :

A journey to the roots of the blues in the purest tradition: just a voice, a guitar and a harmonica.

German :

Eine Reise zu den Wurzeln des Blues in der reinsten Tradition: nur eine Stimme, eine Gitarre und eine Mundharmonika.

Italiano :

Un viaggio alle radici del blues nella tradizione più pura: solo una voce, una chitarra e un’armonica.

Espanol :

Un viaje a las raíces del blues en la más pura tradición: sólo una voz, una guitarra y una armónica.

L’événement L’E.K. Blues au Café Atmosphère Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)