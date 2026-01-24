Le K RAMADE LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault Dimanche 12 avril, 16h30 12€ Tarif prévente (en ligne uniquement, voir outils d’inscription)

15€ Tarif normal (sur place)

10€ Tarif réduit intermittents, étudiants

CB acceptées

Une promenade poétique au travers des vies de Roland Ramade (Regg’lyss, l’Art à Tatouille, les Révérends)

Une promenade poétique au travers des vies de Roland Ramade

Une promenade en chansons entre vieux reggae et rock- blues, entre terre et mer, entre nostalgie et gaité, entre tendresse et révolte, entre pistache et pastiche !

Des morceaux de **Regg’lyss**, des **Révérends**, de **l’Art à Tatouille**, revisités par Roland Ramade et ses musiciens.

De la musique entre amis !

De la chanson en circuit court !

De l’émotion en circuit cœur !

_**Roland Ramade**_ _(chant),_ _**Pierre Chanliau**_ _(guitare),_ _**Jeff Angles**_ _(saxophone)_

**Tout public -Apéro convivial offert après le concert**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T18:00:00.000+02:00

1

leforumdelamusique@gmail.com 06 59 09 04 64 https://www.helloasso.com/associations/le-forum-de-la-musique/evenements/roland-ramade-le-k-ramade

LA GERBE, Montpellier (Hérault) 19 rue Chaptal – Montpellier Centre Hérault 34060 Hérault



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

