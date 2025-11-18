Le Kaiju + Gboi + De La Boucle + Soundigger crew (Carte Blanche à Soundigger) La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Nantes

Le Kaiju + Gboi + De La Boucle + Soundigger crew (Carte Blanche à Soundigger) Jeudi 18 décembre, 20h00 La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-18T20:00:00 – 2025-12-18T23:59:00

Fin : 2025-12-18T20:00:00 – 2025-12-18T23:59:00

Le collectif nantais Soundigger est adepte des crossovers esthétiques. Pour cette Carte Blanche, leurs invités et résidents font se percuter jungle, bass music, hip hop et musiques électroniques.

– Le Kaiju – DJ set – Jungle, ballroom, footwork

– Gboi – DJ set – Bass, afro, techno

– De La Boucle – Live – Instrumental, hip hop, jazz

– Soundigger Crew – DJ set – Éclectique, électrique

de 20h à 1h30

La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

