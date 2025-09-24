Le Kaiju + Gboi + De La Boucle + Soundigger crew (Carte Blanche à Soundigger) Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 20:00 –

Gratuit : non Prix libre Tout public

Le collectif nantais Soundigger est adepte des crossovers esthétiques. Pour cette Carte Blanche, leurs invités et résidents font se percuter jungle, bass music, hip hop et musiques électroniques. – Le Kaiju – DJ set – Jungle, ballroom, footwork – Gboi – DJ set – Bass, afro, techno – De La Boucle – Live – Instrumental, hip hop, jazz – Soundigger Crew – DJ set – Éclectique, électrique de 20h à 1h30

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://trempo.com/evenement/le-kaiju-gboi-de-la-boucle-soundigger-crew/