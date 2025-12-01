LE KALINKA FÊTE 2026 LE KALINKA Toulouse

LE KALINKA FÊTE 2026

LE KALINKA 10 Rue des Teinturiers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 21:00:00

fin : 2026-01-01 03:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Une soirée de réveillon jusqu’au bout de la nuit, un spectacle inédit, une décoration travaillée et un menu d’exception pour démarrer la nouvelle année en beauté !

Surprises originales pour l’occasion, le tout dans une atmosphère élégante, conviviale et festive. Dîner-spectacle avec nombre de places limité pour préserver l’intimité et le charme de la soirée.

La formule comprend apéritif d’accueil, repas prestige, champagne (une bouteille pour 2), et bien sûr le spectacle conçu spécialement pour cette nuit unique ! .

LE KALINKA 10 Rue des Teinturiers Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

English :

A New Year?s Eve party that lasts all night long, with a unique show, exquisite decorations and an exceptional menu to get the New Year off to a great start!

German :

Eine Silvesterparty bis in die frühen Morgenstunden, eine einzigartige Show, eine kunstvolle Dekoration und ein außergewöhnliches Menü, um das neue Jahr mit Glanz und Gloria zu beginnen!

Italiano :

Una festa di Capodanno che dura tutta la notte, con uno spettacolo unico, decorazioni elaborate e un menu eccezionale per inaugurare il nuovo anno in grande stile!

Espanol :

Una fiesta de Nochevieja que dura toda la noche, con un espectáculo único, una decoración elaborada y un menú excepcional para empezar el Año Nuevo por todo lo alto

L’événement LE KALINKA FÊTE 2026 Toulouse a été mis à jour le 2025-11-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE